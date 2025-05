L ordine di uccelli che comprende i pappagalli nei cruciverba: la soluzione è Psittaciformi

Home / Soluzioni Cruciverba / L ordine di uccelli che comprende i pappagalli

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'L ordine di uccelli che comprende i pappagalli' è 'Psittaciformi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PSITTACIFORMI

Curiosità e Significato di "Psittaciformi"

Hai risolto il cruciverba con Psittaciformi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Psittaciformi.

I Psittaciformi sono un ordine di uccelli caratterizzati da un becco curvo, una forte capacità di arrampicarsi e un comportamento sociale. Questo gruppo comprende i pappagalli, le cacatua e gli inseparabili, noti per la loro vivacità e, in molti casi, per la capacità di imitare suoni e parole.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ordine degli uccelli a cui appartiene il rondoneOrdine di uccelli cui appartiene l albatroL ordine di uccelli con i gabbianiL ordine di molluschi che comprende i polpiComprende il Canada

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Psittaciformi

Non riesci a risolvere la definizione "L ordine di uccelli che comprende i pappagalli"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

S Savona

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

C Como

I Imola

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A V O L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LAVATO" LAVATO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.