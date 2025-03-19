Restaurare un libro
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Restaurare un libro' è 'Rilegare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Restaurare un libro
- Risposta: RILEGARE
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: REAE
- Inizia con: R
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Rilegare? Restaurare un libro significa riportarlo al suo stato originale, riparando le pagine danneggiate e rafforzando la struttura. La RILEGARE è il passo finale che dà nuova vita alla copertina e alle pagine, rendendo il volume più resistente e pronto per essere sfogliato ancora. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Restaurare un libro: risposta da 8 lettere
Per risolvere la definizione "Restaurare un libro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Rilegare. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.