Restaurare un libro

Sara Verdi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Restaurare un libro' è 'Rilegare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RILEGARE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Restaurare un libro
  • Risposta: RILEGARE
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    REAE
  • Inizia con: R
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Rilegare? Restaurare un libro significa riportarlo al suo stato originale, riparando le pagine danneggiate e rafforzando la struttura. La RILEGARE è il passo finale che dà nuova vita alla copertina e alle pagine, rendendo il volume più resistente e pronto per essere sfogliato ancora. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Restaurare un libro: risposta da 8 lettere

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