Restaurare un libro

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Restaurare un libro' è 'Rilegare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I L E G A R E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Restaurare un libro

Restaurare un libro Risposta: RILEGARE

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R E A E

Inizia con: R

R Finisce con: E

Perchè la soluzione è Rilegare? Restaurare un libro significa riportarlo al suo stato originale, riparando le pagine danneggiate e rafforzando la struttura. La RILEGARE è il passo finale che dà nuova vita alla copertina e alle pagine, rendendo il volume più resistente e pronto per essere sfogliato ancora. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Restaurare un libro: risposta da 8 lettere

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