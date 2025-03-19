Pianta dalla quale si ricava l oppio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Pianta dalla quale si ricava l oppio' è 'Papavero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PAPAVERO

Perché la soluzione è Papavero? Il papavero è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Papaveraceae, nota per i suoi fiori vistosi e colorati. Questa pianta produce un liquido lattiginoso che, essiccato, dà origine a un principio attivo utilizzato in ambito medico e farmaceutico. Tuttavia, il papavero è anche famoso per il suo ruolo nella produzione di oppio, una sostanza derivata dal suo lattice che ha effetti analgesici e rischi di dipendenza. La presenza di questa pianta è spesso associata a campi e paesaggi rurali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pianta dalla quale si ricava l oppio". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Pianta dalla quale si ricava l oppio nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Papavero

Se la definizione "Pianta dalla quale si ricava l oppio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pianta dalla quale si ricava l oppio" conferma che la soluzione 'Papavero' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Papavero

P Padova A Ancona P Padova A Ancona V Venezia E Empoli R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pianta dalla quale si ricava l oppio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Papavero' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Comune fiore rosso dei campiFiore rosso se alto è una persona importanteIl fiore che dà l oppioPianta da cui si ricava una polvere insetticidaPianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeriaPianta del Marocco da cui si ricava un olio idratantePianta con i fiori gialli da cui si ricava un essenzaSi ricava dal papavero da oppio