Pianta del Marocco da cui si ricava un olio idratante

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pianta del Marocco da cui si ricava un olio idratante' è 'Argan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARGAN

Perché la soluzione è Argan? L'argan è una pianta originaria del Marocco, conosciuta per i suoi frutti che producono un olio molto apprezzato. Quest'olio ha proprietà idratanti e nutrienti, spesso utilizzato in cosmetica per la cura della pelle e dei capelli. La pianta di argan cresce in ambienti aridi, adattandosi alle condizioni desertiche, e il suo olio è considerato un vero e proprio tesoro naturale. La sua lavorazione tradizionale richiede tempo e cura, preservando le qualità benefiche del prodotto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pianta del Marocco da cui si ricava un olio idratante". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Pianta del Marocco da cui si ricava un olio idratante nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Argan

Se la definizione "Pianta del Marocco da cui si ricava un olio idratante" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pianta del Marocco da cui si ricava un olio idratante" conferma che la soluzione 'Argan' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Argan

A Ancona R Roma G Genova A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pianta del Marocco da cui si ricava un olio idratante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Argan' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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