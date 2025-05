Pianta con i fiori gialli da cui si ricava un essenza nei cruciverba: la soluzione è Elicriso

ELICRISO

Curiosità e Significato di "Elicriso"

L’elicriso è una pianta erbacea perenne conosciuta per i suoi fiori gialli e profumati. Appartiene alla famiglia delle Asteraceae e cresce principalmente nell'area mediterranea. Dalle sue infiorescenze si estrae un’essenza utilizzata in aromaterapia e cosmetica per le sue proprietà antinfiammatorie e rigeneranti, rendendolo un ingrediente apprezzato nei prodotti naturali per la pelle.

Come si scrive la soluzione: Elicriso

