La Soluzione ♚ Il fiore che dà l oppio

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PAPAVERO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Il fiore che da l oppio: Papaver somniferum (l., 1753), comunemente noto come papavero da oppio, è una pianta appartenente alla famiglia delle papaveraceae. il nome scientifico ne... Il papavero è una pianta da fiore della sottofamiglia Papaveroideae appartenente alla famiglia delle Papaveraceae . I papaveri sono piante erbacee, spesso coltivate per i loro fiori colorati. Una specie in particolare di papavero, Papaver somniferum, è alla base della miscela narcotica dell'oppio, contenente potenti alcaloidi medicinali (tra cui anche morfina). Tale sostanza è stata utilizzata fin dall'antichità come droga medicinale, ricreativa, analgesica e narcotica . Produce anche semi commestibili talvolta utilizzati in ambito culinario. Dopo la guerra di trincea nei campi di papavero delle Fiandre, in Belgio, durante la prima guerra ...

Altre Definizioni con papavero; fiore; oppio;