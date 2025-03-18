Lo è un lupo avido

SOLUZIONE: FAMELICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è un lupo avido" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è un lupo avido". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Famelico? Quando una persona mostra un desiderio intenso di mangiare, spesso si dice che è affamata e ha una fame insaziabile. Questo stato può essere paragonato a quello di un animale che, spinto dalla voracità, non riesce a fermarsi di fronte a qualsiasi cibo gli venga presentato. La sensazione di un bisogno crescente di nutrimento può dominare i pensieri e influenzare le azioni di chi si trova in questa condizione. Si tratta di un impulso che spinge a cercare cibo senza limiti.

La definizione "Lo è un lupo avido" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è un lupo avido" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Famelico:

F Firenze A Ancona M Milano E Empoli L Livorno I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è un lupo avido" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

