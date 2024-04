La Soluzione ♚ Non lo perde il lupo La definizione e la soluzione di 5 lettere: Non lo perde il lupo. VIZIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non lo perde il lupo: Un vizio è una pratica, un comportamento o un'abitudine generalmente considerata peccaminosa, maleducata, degradante o deviante nella società associata; in un uso minore, può riferirsi a un difetto, un tratto caratteriale negativo, o un'abitudine cattiva o malsana. I vizi sono solitamente associati a una trasgressione nel carattere o nel temperamento di una persona piuttosto che nella sua moralità. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un vizio è una pratica, un comportamento o un'abitudine generalmente considerata peccaminosa, maleducata, degradante o deviante nella società associata; in un uso minore, può riferirsi a un difetto, un tratto caratteriale negativo, o un'abitudine cattiva o malsana. I vizi sono solitamente associati a una trasgressione nel carattere o nel temperamento di una persona piuttosto che nella sua moralità. vizio ( approfondimento) m sing ; (pl.: vizi) eccesso dell'animo nei diletti, nel piacere il più delle volte il vizio rovina la bellezza abitudine discutibile ha il vizio di mangiarsi le unghie

di mangiarsi le unghie ha il vizio di chiacchierare ciò che in una cosa è male e danno e le fa perdere il valore; difetto grave le droghe sono un vizio che corrompe la volontà (gergale) fastidio, mancanza a cui non si può ovviare immediatamente o per un ampio periodo di tempo questo orologio ha il vizio di correre (diritto) mancanza che rende nullo un atto (diritto) difetto nascosto che quando scoperto dà diritto al compratore di restituire la merce (per estensione) affannata ricerca di cose materiali per alleviare un appetito, spesso soddisfatto nascostamente poiché ritenuto nocivo e riprovevole la maggior parte dei vizi rientra nell'illegalità Voce verbale vizio prima persona singolare dell'indicativo presente di viziare Sillabazione vì | zio Pronuncia IPA: /'vitsjo/ Etimologia / Derivazione dal latino vitium ossia "difetto" Sinonimi colpa, corruzione, depravazione, dissolutezza, malcostume, peccato, perversione, scostumatezza

(per estensione) esercizio, ascesi Parole derivate stravizio Termini correlati disordine Proverbi e modi di dire il lupo perde il pelo ma non il vizio : l'indole di una persona non cambia con il trascorrere del tempo

VIZIO

