Vorace come un... animale nei cruciverba: la soluzione è Famelico

Home / Soluzioni Cruciverba / Vorace come un... animale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vorace come un... animale' è 'Famelico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAMELICO

Curiosità e Significato di Famelico

Vuoi sapere di più su Famelico? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Famelico.

Perché la soluzione è Famelico? Famelico descrive un senso di estrema fame o voracità, spesso associato a una fame insaziabile. Deriva dal latino famelicus, e indica qualcuno o qualcosa che manifesta un desiderio intenso e continuo di cibo o di altro. È un termine che si usa anche in senso figurato per descrivere un desiderio forte e irrefrenabile, come la sete di conoscenza o di successo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un animale come la gazzellaFavoloso animale simile a un cavalloAnimale dalle corna molto voluminoseAnimale che starnazzaAnimale nei prefissi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Famelico

Hai davanti la definizione "Vorace come un... animale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

M Milano

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E I N R S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIRENE" SIRENE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.