Vorace e insaziabile come un lupo

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vorace e insaziabile come un lupo' è 'Famelico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FAMELICO

Perché la soluzione è Famelico? La parola FAMELICO descrive una condizione di fame estrema e persistente, che si manifesta come un desiderio insaziabile di cibo. Questa sensazione può essere paragonata alla voracità di un lupo, noto per il suo istinto di caccia e il bisogno continuo di nutrimento. Chi si sente FAMELICO vive spesso un senso di insoddisfazione alimentare, con il desiderio di mangiare che sembra non trovare mai pace. La descrizione rende evidente il legame tra la parola e la sua origine nel bisogno irrefrenabile di cibo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vorace e insaziabile come un lupo". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Vorace e insaziabile come un lupo nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Famelico

Se la definizione "Vorace e insaziabile come un lupo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vorace e insaziabile come un lupo" conferma che la soluzione 'Famelico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Famelico

F Firenze A Ancona M Milano E Empoli L Livorno I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vorace e insaziabile come un lupo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Famelico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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