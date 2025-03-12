Il pentolone per il rancio
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il pentolone per il rancio' è 'Marmitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il pentolone per il rancio
- Risposta: MARMITTA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MMTA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Marmitta? La marmitta è un grande recipiente usato per preparare pasti abbondanti, spesso durante le gite o nei campeggi. La sua forma robusta permette di cucinare in modo semplice e pratico, mantenendo caldo il cibo per ore. È un alleato prezioso per chi ama condividere momenti conviviali all'aperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il pentolone per il rancio: risposta da 8 lettere
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