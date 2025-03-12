Il pentolone per il rancio

Vito Manzione | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il pentolone per il rancio' è 'Marmitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MARMITTA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il pentolone per il rancio
  • Risposta: MARMITTA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MMTA
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Marmitta? La marmitta è un grande recipiente usato per preparare pasti abbondanti, spesso durante le gite o nei campeggi. La sua forma robusta permette di cucinare in modo semplice e pratico, mantenendo caldo il cibo per ore. È un alleato prezioso per chi ama condividere momenti conviviali all'aperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Marmitta'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il pentolone per il rancio: risposta da 8 lettere

Per risolvere la definizione "Il pentolone per il rancio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Marmitta. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'pentolone'

Cruciverba con 'rancio'