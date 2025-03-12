Il pentolone per il rancio

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il pentolone per il rancio' è 'Marmitta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A R M I T T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il pentolone per il rancio

Il pentolone per il rancio Risposta: MARMITTA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M M T A

Inizia con: M

M Finisce con: A

Perchè la soluzione è Marmitta? La marmitta è un grande recipiente usato per preparare pasti abbondanti, spesso durante le gite o nei campeggi. La sua forma robusta permette di cucinare in modo semplice e pratico, mantenendo caldo il cibo per ore. È un alleato prezioso per chi ama condividere momenti conviviali all'aperto. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il pentolone per il rancio: risposta da 8 lettere

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