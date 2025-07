Si usano per il rancio nei cruciverba: la soluzione è Gavette

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usano per il rancio' è 'Gavette'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAVETTE

Curiosità e Significato di Gavette

Perché la soluzione è Gavette? Le gavette sono recipienti utilizzati per il pasto, soprattutto in ambito militare o durante escursioni. Sono pratiche e robuste, progettate per contenere cibo e acqua, facilitando la distribuzione e il consumo del rancio. Questi contenitori sono un simbolo di semplicità e funzionalità, indispensabili quando si è in movimento e si ha bisogno di un pasto pratico e immediato.

Come si scrive la soluzione Gavette

Non riesci a risolvere la definizione "Si usano per il rancio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

A Ancona

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

