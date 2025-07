Si usa a volte per il rancio nei cruciverba: la soluzione è Gavetta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si usa a volte per il rancio' è 'Gavetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAVETTA

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Gavetta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Gavetta.

Perché la soluzione è Gavetta? La parola gavetta indica un contenitore usato per servire e portare il cibo, spesso in contesti militari o di lavoro. Si utilizza anche per riferirsi al pasto stesso, come un modo informale per parlare del pranzo o del rancio. Insomma, è un termine che richiama l'idea di convivialità semplice e quotidiana, rendendo immediato il senso di un pasto pratico e condiviso.

G Genova

A Ancona

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

