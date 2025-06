Convoglia i gas di scarico dell auto nei cruciverba: la soluzione è Marmitta

MARMITTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Marmitta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Marmitta.

Perché la soluzione è Marmitta? La marmitta è il componente dell'auto che convoglia i gas di scarico prodotti dal motore verso l’esterno, riducendo rumore e inquinamento. È fondamentale per il buon funzionamento del veicolo e contribuisce a limitare l'impatto ambientale. Sostituirla o mantenerla correttamente aiuta a garantire efficienza e rispetto delle norme ambientali.

M Milano

A Ancona

R Roma

M Milano

I Imola

T Torino

T Torino

A Ancona

