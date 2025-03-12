Se è fermo è inutile

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Se è fermo è inutile' è 'Orologio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OROLOGIO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Se è fermo è inutile" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Se è fermo è inutile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Orologio? Un orologio che si ferma non può svolgere la sua funzione principale, ovvero segnare il tempo in modo preciso. Quando il meccanismo si blocca o si ferma, diventa inutile perché non permette di conoscere l’ora corretta. La sua utilità dipende dal funzionamento continuo ed efficiente, senza pause o malfunzionamenti. Un orologio inattivo smette di essere uno strumento affidabile per chi ha bisogno di tenere sotto controllo il tempo durante la giornata.

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Se è fermo è inutile nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Orologio

Se la definizione "Se è fermo è inutile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Se è fermo è inutile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Orologio:

O Otranto R Roma O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Se è fermo è inutile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Indica quanto manca all ipotetica fine del mondoLo consulta chi aspettaLo consultano tuttiRende inutile il pettineNon sta fermo un attimoUn ornamento inutileÈ inutile parlarleOstinato e fermo