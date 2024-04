La Soluzione ♚ Non sta fermo un attimo La definizione e la soluzione di 9 lettere: Non sta fermo un attimo. ESAGITATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non sta fermo un attimo: Popeye - Braccio di Ferro (Popeye) è un film live action statunitense co-prodotto dalla Walt Disney Pictures e dalla Paramount, diretto da Robert Altman, con Robin Williams al suo primo ruolo come protagonista. La storia è ispirata alle avventure del personaggio omonimo creato da E. C. Segar. Aggettivo Significato e Curiosità su: Popeye - Braccio di Ferro (Popeye) è un film live action statunitense co-prodotto dalla Walt Disney Pictures e dalla Paramount, diretto da Robert Altman, con Robin Williams al suo primo ruolo come protagonista. La storia è ispirata alle avventure del personaggio omonimo creato da E. C. Segar. esagitato m sing in stato di frenesia esternato senza alcuna inibizione (per estensione) commosso da passione veemente Sostantivo esagitato m sing (pl.: esagitati) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale esagitato participio passato maschile singolare di esagitare Sillabazione e | sa | gi | tà | to Pronuncia IPA: /ezadi'tato/ Etimologia / Derivazione da esagitare, dal latino exagitare, formato da ex e agitare Sinonimi agitato, concitato, convulso, eccitato, fanatico, frenetico, inquieto, irrequieto, molto agitato, nervoso, scalmanato, sconvolto, turbato, turbolento,





Contrari calmo, pacato, sereno, tranquillo Altre Definizioni con esagitato; fermo; attimo; In stato di intenso fervore; Sono in grado di rimanere fermo; Ostinato e fermo; In un = in un attimo; Dura un attimo;

