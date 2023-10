Ostinato e fermo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ostinato e fermo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PERTINACE

Significato/Curiosita : Ostinato e fermo

Publio Elvio Pertinace (in latino: Publius Helvius Pertinax; Alba, 1º agosto 126 – Roma, 28 marzo 193) è stato un politico, militare, console e imperatore romano.

Altre risposte alla domanda : Ostinato e fermo : ostinato; fermo; Console e imperatore romano molto ostinato ; Un tacere ostinato ; Perseverano nell errore in modo ostinato ; ostinato mal di capo; ostinato , inflessibile; Quando scatta sta fermo ; Piace a chi non sa stare fermo ; Lo è il vino non fermo ; Solidamente fermo ; fermo immobile;

