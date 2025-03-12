Anticamente circondavano le città

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Anticamente circondavano le città' è 'Mura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MURA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Anticamente circondavano le città" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Anticamente circondavano le città". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Mura? Le mura sono strutture che circondavano le città nell'antichità, creando un confine difensivo contro invasioni e pericoli. Queste barriere avevano anche funzioni di protezione e controllo degli accessi, contribuendo alla sicurezza e all'organizzazione degli insediamenti urbani. Le mura rappresentano un elemento fondamentale dell'architettura storica, testimonianza delle esigenze di difesa e della crescita delle comunità antiche.

In presenza della definizione "Anticamente circondavano le città", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Anticamente circondavano le città" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Mura:

M Milano U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Anticamente circondavano le città" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

