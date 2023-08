Circondavano le antiche città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circondavano le antiche città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MURA

Significato/Curiosita : Circondavano le antiche citta

La supremazia completa sulle altre città che circondavano o erano nei pressi di tebe. fu quindi la più grande città della beozia e fu a capo della lega... Titolo. mura – fiume dell'europa centrale, affluente della drava mura – comune italiano della provincia di brescia mura – comune spagnolo mura – frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

