Sono famose quelle bibliche di Gerico nei cruciverba: la soluzione è Mura

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono famose quelle bibliche di Gerico

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono famose quelle bibliche di Gerico' è 'Mura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MURA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Mura: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Mura? Le mura di Gerico sono le imponenti strutture fortificate che, secondo la Bibbia, crollarono dopo l'assedio degli Israeliti. Il termine mura indica quindi le barriere difensive di un insediamento, simbolo di protezione ma anche di sfida superata. Ricordano come la fede e la determinazione possano abbattere anche le difese più robuste.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sono famose quelle di Frasassi e di CastellanaSono famose in cucina quelle alla bologneseSono famose quelle ArdeatineSono famose le sue lameSono famose le barbare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Stai cercando la risposta alla definizione "Sono famose quelle bibliche di Gerico"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

U Udine

R Roma

A Ancona

E T R I A L M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MERLATI" MERLATI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.