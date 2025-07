Quelle daziarie circondavano le città nei cruciverba: la soluzione è Cinte

CINTE

Curiosità e Significato di Cinte

Perché la soluzione è Cinte? Le cinte erano le mura fortificate che circondavano le città antiche, offrendo protezione e delimitando il territorio urbano. Questi robusti bastioni rappresentavano un importante elemento difensivo, simbolo di sicurezza e potere. Oggi, il termine richiama l’idea di un confine protettivo, un limite che definisce e tutela uno spazio. La presenza delle cinte era fondamentale per la sopravvivenza e l’identità delle comunità medievali.

Come si scrive la soluzione Cinte

C Como

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C V A N R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARAVAN" CARAVAN

