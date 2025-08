Circondavano gli antichi borghi medievali nei cruciverba: la soluzione è Mura Di Cinta

MURA DI CINTA

Curiosità e Significato di Mura Di Cinta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Mura Di Cinta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mura Di Cinta? Le mura di cinta sono le robuste mura che circondavano gli antichi borghi medievali, creando una barriera difensiva contro invasori e minacce esterne. Queste strutture conferivano sicurezza e definivano i confini del centro abitato, spesso accompagnate da torri e porte d’ingresso. Un elemento fondamentale per la protezione e l’organizzazione delle comunità medievali, testimonianza della loro importanza strategica e storica.

Come si scrive la soluzione Mura Di Cinta

M Milano

U Udine

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

C Como

I Imola

N Napoli

T Torino

A Ancona

