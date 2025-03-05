Può destarlo una notizia a caratteri cubitali

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Può destarlo una notizia a caratteri cubitali' è 'Scalpore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCALPORE

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Perché la soluzione è Scalpore? Lo scalpo­re è una parte del corpo umano situata sulla testa, costituita dalla pelle e dal tessuto sottostante che copre il cranio. Quando si parla di una notizia a caratteri cubitali, si fa riferimento a un'informazione di grande rilievo che colpisce immediatamente l'attenzione. La connessione tra i due termini risiede nel fatto che un avviso importante può essere così forte da

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può destarlo una notizia a caratteri cubitali". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Può destarlo una notizia a caratteri cubitali nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Scalpore

Quando la definizione "Può destarlo una notizia a caratteri cubitali" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può destarlo una notizia a caratteri cubitali" conferma che la soluzione 'Scalpore' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Scalpore

S Savona C Como A Ancona L Livorno P Padova O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può destarlo una notizia a caratteri cubitali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scalpore' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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