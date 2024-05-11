Può sollevarlo una falsa notizia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può sollevarlo una falsa notizia' è 'Polverone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLVERONE

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Perché la soluzione è Polverone? Un polverone è un'espressione che indica una confusione o un clamore ingiustificato, spesso alimentato da informazioni non verificate. Quando si solleva un polverone, si crea un'attenzione eccessiva su un argomento che potrebbe essere meno rilevante o inaccurato. Questa espressione deriva dal sollevamento di polvere che oscura la vista, simbolo di confusione e disorientamento. In situazioni di crisi o polemiche, un polverone può essere sollevato facilmente da voci infondate.

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Può sollevarlo una falsa notizia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Polverone

Questa pagina è dedicata alla definizione "Può sollevarlo una falsa notizia" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Polverone'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Può sollevarlo una falsa notizia

Può sollevarlo una falsa notizia Risposta: POLVERONE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: P________

P________ Inizia con: P

P Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

P Padova O Otranto L Livorno V Venezia E Empoli R Roma O Otranto N Napoli E Empoli

La soluzione 'Polverone' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Può sollevarlo una falsa notizia". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.