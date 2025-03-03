Case di cura in alta quota

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Case di cura in alta quota' è 'Sanatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SANATORI

Perché la soluzione è Sanatori? Le strutture conosciute come sanatori sono edifici situati in zone di alta quota, progettate per il ricovero e la cura di persone affette da malattie respiratorie o altre patologie croniche. Questi ambienti offrono un clima salubre e aria purificata, favorendo il recupero dei pazienti attraverso l'aria fresca e l'assenza di inquinamento. La loro posizione privilegiata permette di sfruttare le condizioni naturali favorevoli per il trattamento e la riabilitazione, rappresentando un esempio di cure in ambienti montani.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Case di cura in alta quota". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Case di cura in alta quota nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Sanatori

La definizione "Case di cura in alta quota" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Case di cura in alta quota" conferma che la soluzione 'Sanatori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Sanatori

S Savona A Ancona N Napoli A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Case di cura in alta quota" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sanatori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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