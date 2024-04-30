Rifugio ad alta quota

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Rifugio ad alta quota' è 'Baita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BAITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Rifugio ad alta quota" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Rifugio ad alta quota". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Baita? Una struttura situata in montagna, di solito in zone elevate, pensata per offrire riparo e comfort a chi si avventura in ambienti alpini. È un luogo ideale per riposarsi, godere del paesaggio e scaldarsi dopo escursioni o attività sportive. Le baite sono spesso costruite in legno e rappresentano un simbolo della vita tradizionale di montagna.

In presenza della definizione "Rifugio ad alta quota", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Rifugio ad alta quota" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Baita:

B Bologna A Ancona I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Rifugio ad alta quota" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

