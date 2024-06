Case di cura private

: La Mayo Clinic è un'organizzazione non-profit per la pratica e la ricerca medica che si trova in tre aree metropolitane degli Stati Uniti d'America: Rochester nel Minnesota, Jacksonville in Florida e Phoenix in Arizona. La Mayo Clinic gestisce anche diversi college di medicina, tra cui il Mayo Medical School. Il sistema di Mayo Clinic Health consiste in più di 70 ospedali e cliniche in Minnesota, Iowa e Wisconsin.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: cliniche f pl . plurale di clinica. Sostantivo, forma flessa: cliniche f pl . plurale di clinica. Sillabazione: clì | ni | che. Etimologia / Derivazione: (aggettivo)vedi clinico. (sostantivo) vedi clinica. Sinonimi: case di cura.