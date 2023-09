Le lasciano gli aerei ad alta quota - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le lasciano gli aerei ad alta quota. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SCIE

Significato/Curiosita : Le lasciano gli aerei ad alta quota

Questa voce è una lista di incidenti aerei adibiti al trasporto pubblico passeggeri e/o merci, raggruppata in base all'anno nel quale l'incidente è avvenuto... La teoria del complotto sulle scie chimiche (in inglese chemtrails conspiracy theory) sostiene che, alle scie di condensazione visibili nell'atmosfera... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le lasciano gli aerei ad alta quota : lasciano; aerei; alta; quota; Si rilasciano a garanzia delle rate; La rilasciano i cerotti per smettere di fumare; Si lasciano salpando; Compiere sforzi che lasciano spossati; lasciano filtrare la luce; Un dispositivo presente negli aerei da guerra; aerei come i jet; L atterrare sulla portaerei ; Tengono gli aerei in rotta; Girano negli aerei ; Camminano salta ndo; La più alta cima dell Austria; La esalta no certi additivi alimentari; Ornano gli alta ri ortodossi; L urlo lanciato dall alta moda; Le correnti che portano l aliante in quota ; Una quota del capitale sociale; quota titoli tecnologici; Sono lontane in alta quota ; Portarsi in quota ;

Cerca altre Definizioni