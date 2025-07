Ospedali per malati di petto nei cruciverba: la soluzione è Sanatori

SANATORI

Curiosità e Significato di Sanatori

Sanatori

Perché la soluzione è Sanatori? Sanatori sono strutture dedicate alla cura di malati di petto, come tubercolosi e altre malattie respiratorie. Nati tra XIX e XX secolo, offrivano ambienti salubri e trattamenti specializzati per migliorare la salute dei pazienti. Oggi il termine richiama un passato di lotta contro le malattie del respiro, testimoniando l'importanza della prevenzione e delle cure dedicate.

Come si scrive la soluzione Sanatori

Hai trovato la definizione "Ospedali per malati di petto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

N Napoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T D O N A O N C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONTADINO" CONTADINO

