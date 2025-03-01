Turing: è ritenuto l ideatore dell AI

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Turing: è ritenuto l ideatore dell AI' è 'Alan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Turing: è ritenuto l ideatore dell AI" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Turing: è ritenuto l ideatore dell AI". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Alan? Alan è stato un pioniere nel campo dell'informatica, riconosciuto per aver immaginato concetti che hanno rivoluzionato il modo di pensare alle macchine e alla loro capacità di apprendere. La sua intuizione ha aperto la strada allo sviluppo di sistemi intelligenti, contribuendo a creare le basi teoriche di questo settore. Il suo lavoro ha influenzato generazioni di ricercatori e ingegneri che continuano a esplorare nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. La sua figura rimane fondamentale nella storia di questa disciplina.

La definizione "Turing: è ritenuto l ideatore dell AI" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Turing: è ritenuto l ideatore dell AI" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Alan:

A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Turing: è ritenuto l ideatore dell AI" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

