La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Henry l ideatore di un particolare convertitore per la produzione dell acciaio' è 'Bessemer'.

BESSEMER

Curiosità e Significato di "Bessemer"

Il processo Bessemer, inventato da Henry Bessemer nel 1856, è un metodo innovativo per produrre acciaio a basso costo. Consiste nel soffiaggio di aria attraverso il ferro fuso per rimuovere le impurità e il carbonio, trasformando il ferro in acciaio in modo rapido ed efficiente.

B Bologna

E Empoli

S Savona

S Savona

E Empoli

M Milano

E Empoli

R Roma

