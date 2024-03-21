Il Turing padre dell intelligenza artificiale

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il Turing padre dell intelligenza artificiale' è 'Alan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Turing padre dell intelligenza artificiale" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Turing padre dell intelligenza artificiale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Alan? Alan è considerato il pioniere dell'intelligenza artificiale, grazie alle sue intuizioni e ai contributi fondamentali nel campo. Ha immaginato macchine capaci di imitare il pensiero umano, aprendo nuove strade alla tecnologia e all'informatica. Il suo lavoro ha gettato le basi per lo sviluppo di sistemi intelligenti e ha influenzato generazioni di ricercatori. La sua figura rimane simbolo di innovazione e visione nel mondo dell'innovazione tecnologica.

Quando la definizione "Il Turing padre dell intelligenza artificiale" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Turing padre dell intelligenza artificiale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Alan:

A Ancona L Livorno A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Turing padre dell intelligenza artificiale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

