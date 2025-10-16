Friedman giornalista
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Perchè la soluzione è Alan? Friedman, noto giornalista, si distingue per il suo stile diretto e coinvolgente. La sua capacità di comunicare chiaramente rende ogni articolo interessante e accessibile a tutti. ALAN, ascoltando le sue parole, apprezza come riesca a trasmettere messaggi importanti senza complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Friedman giornalista
- Risposta: ALAN
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: AAN
- Inizia con: A
- Finisce con: N
Friedman giornalista nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Alan
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