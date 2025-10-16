Friedman giornalista

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Friedman giornalista' è 'Alan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A L A N

Perchè la soluzione è Alan? Friedman, noto giornalista, si distingue per il suo stile diretto e coinvolgente. La sua capacità di comunicare chiaramente rende ogni articolo interessante e accessibile a tutti. ALAN, ascoltando le sue parole, apprezza come riesca a trasmettere messaggi importanti senza complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Friedman giornalista

Friedman giornalista Risposta: ALAN

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A A N

Inizia con: A

A Finisce con: N

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Friedman giornalista nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Alan

Se la definizione "Friedman giornalista" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Alan'.

La soluzione 'Alan' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Friedman giornalista". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.