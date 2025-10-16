Friedman giornalista

Luca Bianchi | 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Friedman giornalista' è 'Alan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ALAN

Perchè la soluzione è Alan? Friedman, noto giornalista, si distingue per il suo stile diretto e coinvolgente. La sua capacità di comunicare chiaramente rende ogni articolo interessante e accessibile a tutti. ALAN, ascoltando le sue parole, apprezza come riesca a trasmettere messaggi importanti senza complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Friedman giornalista
  • Risposta: ALAN
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    AAN
  • Inizia con: A
  • Finisce con: N
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Friedman giornalista nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Alan

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