In certi vigneti si usavano come sostegni delle viti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In certi vigneti si usavano come sostegni delle viti' è 'Olmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLMI

Perché la soluzione è Olmi? Gli olmi sono alberi che, in alcuni vigneti, vengono impiegati come sostegni per le viti. La loro struttura robusta e ramificata permette alle piante di arrampicarsi e crescere in modo ordinato, facilitando la gestione del vigneto. Questa pratica tradizionale favorisce una migliore esposizione alla luce e una crescita più sana delle uve. La presenza degli olmi contribuisce anche a mantenere l'ecosistema locale, offrendo habitat a numerosi uccelli e insetti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In certi vigneti si usavano come sostegni delle viti". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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In certi vigneti si usavano come sostegni delle viti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Olmi

Per risolvere la definizione "In certi vigneti si usavano come sostegni delle viti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In certi vigneti si usavano come sostegni delle viti" conferma che la soluzione 'Olmi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Olmi

O Otranto L Livorno M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In certi vigneti si usavano come sostegni delle viti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Olmi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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