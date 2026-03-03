Diresse il film documentario Terra Madre

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Diresse il film documentario Terra Madre' è 'Olmi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Diresse il film documentario Terra Madre" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Diresse il film documentario Terra Madre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Olmi? Olmi ha avuto un ruolo fondamentale nella realizzazione di Terra Madre, un film che esplora il legame tra le comunità agricole e la sostenibilità ambientale. Attraverso la sua direzione, ha dato vita a un’opera che mette in luce le tradizioni rurali e le storie di chi custodisce il patrimonio alimentare mondiale. Con sensibilità e attenzione ai dettagli, ha saputo catturare l’essenza di un mondo in equilibrio tra natura e cultura. Il suo lavoro si distingue per l’approfondimento e l’autenticità delle immagini.

La soluzione associata alla definizione "Diresse il film documentario Terra Madre" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Diresse il film documentario Terra Madre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Olmi:

O Otranto L Livorno M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Diresse il film documentario Terra Madre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

