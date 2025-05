In certi vigneti si alternano alle viti nei cruciverba: la soluzione è Olmi

OLMI

Curiosità e Significato di "Olmi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Olmi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Gli olmi sono alberi che si trovano spesso in prossimità dei vigneti. Oltre a fornire ombra e protezione per le viti, contribuiscono alla biodiversità dell'ecosistema rurale. La loro presenza favorisce un microclima adatto alla crescita delle viti, migliorando la qualità del vino prodotto.

Come si scrive la soluzione: Olmi

O Otranto

L Livorno

M Milano

I Imola

