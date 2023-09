Si dice di certi spacchi vertiginosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di certi spacchi vertiginosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASCELLARI

Significato/Curiosita : Si dice di certi spacchi vertiginosi

Il parere medico: leggi le avvertenze. i linfonodi ascellari sono situati nella cavità ascellare. in numero variabile da 15 a 35, sono tutti immersi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

