Lo mina un eresia

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo mina un eresia' è 'Dogma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOGMA

Perché la soluzione è Dogma? Il dogma è una credenza o insegnamento ufficiale di una religione che viene accettato senza dubbi e senza bisogno di ulteriori prove. Esso rappresenta un punto fermo nella dottrina di una fede, spesso considerato infallibile e immutabile. La sua natura rigida e autoritaria può portare a conflitti con idee alternative o critiche. La forza del dogma risiede nella sua capacità di unificare i fedeli sotto un'unica verità condivisa, imponendo un'adesione totale alle sue affermazioni.

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Lo mina un eresia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Dogma

La definizione "Lo mina un eresia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dogma'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo mina un eresia

Lo mina un eresia Risposta: DOGMA

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: D____

D____ Inizia con: D

D Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

D Domodossola O Otranto G Genova M Milano A Ancona

La soluzione 'Dogma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo mina un eresia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.