Lo mina un eresia
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SOLUZIONE: DOGMA
Perché la soluzione è Dogma? Il dogma è una credenza o insegnamento ufficiale di una religione che viene accettato senza dubbi e senza bisogno di ulteriori prove. Esso rappresenta un punto fermo nella dottrina di una fede, spesso considerato infallibile e immutabile. La sua natura rigida e autoritaria può portare a conflitti con idee alternative o critiche. La forza del dogma risiede nella sua capacità di unificare i fedeli sotto un'unica verità condivisa, imponendo un'adesione totale alle sue affermazioni.
Lo mina un eresia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Dogma
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo mina un eresia
- Risposta: DOGMA
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: D____
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Dogma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo mina un eresia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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