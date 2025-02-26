Lo mina un eresia

Luca Bianchi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo mina un eresia' è 'Dogma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DOGMA

Perché la soluzione è Dogma? Il dogma è una credenza o insegnamento ufficiale di una religione che viene accettato senza dubbi e senza bisogno di ulteriori prove. Esso rappresenta un punto fermo nella dottrina di una fede, spesso considerato infallibile e immutabile. La sua natura rigida e autoritaria può portare a conflitti con idee alternative o critiche. La forza del dogma risiede nella sua capacità di unificare i fedeli sotto un'unica verità condivisa, imponendo un'adesione totale alle sue affermazioni.

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Lo mina un eresia nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Dogma

La definizione "Lo mina un eresia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Dogma'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Lo mina un eresia
  • Risposta: DOGMA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: D____
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Le 5 lettere della soluzione

D Domodossola
O Otranto
G Genova
M Milano
A Ancona

La soluzione 'Dogma' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo mina un eresia". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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