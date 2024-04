La Soluzione ♚ Sostenne un eresia La definizione e la soluzione di 4 lettere: Sostenne un eresia. ARIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sostenne un eresia: Ario (in latino Arius; Cirenaica, 256 – Costantinopoli, 336) è stato un presbitero e teologo berbero. La corrente teologica cristiana sorta attorno alle sue dottrine religiose fu condannata come eretica nel primo concilio di Nicea nel 325, e venne in seguito indicata con il nome di arianesimo. Si diffuse prevalentemente tra i popoli germanici. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: Ario (in latino Arius; Cirenaica, 256 – Costantinopoli, 336) è stato un presbitero e teologo berbero. La corrente teologica cristiana sorta attorno alle sue dottrine religiose fu condannata come eretica nel primo concilio di Nicea nel 325, e venne in seguito indicata con il nome di arianesimo. Si diffuse prevalentemente tra i popoli germanici. Ario (zoologia) , (ittiologia) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Nome proprio Ario ( approfondimento) m nome proprio di persona, maschile Sillabazione À | rio Pronuncia IPA: /arjo/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Altre Definizioni con ario; sostenne; eresia; Il Tozzi conduttore; Un Foro dell antica Roma; Ha i pesci in mostra in vetrina; L astronomo greco che sostenne che la Terra ruota attorno al Sole; Cerca altre soluzioni cruciverba

ARIO

La risposta a 'Sostenne un eresia' è ARIO, verificata di 4 lettere.