NICEA

Curiosità e Significato di Nicea

Perché la soluzione è Nicea? Il termine Nicea si riferisce al Concilio di Nicea, tenutosi nel 325 d.C., evento fondamentale nella storia cristiana. Qui si definì ufficialmente la dottrina della Trinità e si condannò l'eresia ariana, che negava la piena divinità di Gesù Cristo. Questo concilio ha segnato un punto di svolta nel rafforzamento dell'unità della fede cristiana e nella formazione dei dogmi fondamentali.

Come si scrive la soluzione Nicea

