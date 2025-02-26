Lo formano alcune ossa della mano

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo formano alcune ossa della mano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo formano alcune ossa della mano' è 'Carpo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARPO

Come completare la definizione Definizione: Lo formano alcune ossa della mano

Lo formano alcune ossa della mano Risposta: CARPO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: C____

C____ Inizia con: C

C Finisce con: O

Perché la soluzione è Carpo? Il carpo è una serie di ossa che si trovano nella parte superiore della mano, tra l’avambraccio e le dita. Queste ossa formano una struttura articolata e resistente, fondamentale per il movimento e la flessibilità della mano stessa. La loro disposizione consente di compiere movimenti complessi come afferrare e manipolare oggetti. La presenza del carpo permette anche di assorbire gli shock derivanti dall’utilizzo quotidiano della mano, contribuendo a mantenerne la funzionalità.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Carpo' Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Lo formano alcune ossa della mano: schema e soluzione enigmistica

La soluzione associata alla definizione "Lo formano alcune ossa della mano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carpo'.

Schemi utili per Carpo

Schema parole: 5

La soluzione inizia con C

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: C____

Schema finale: _ARPO

Le 5 lettere della soluzione Carpo

C Como A Ancona R Roma P Padova O Otranto

La soluzione 'Carpo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo formano alcune ossa della mano". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.