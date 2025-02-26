Lo formano alcune ossa della mano
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo formano alcune ossa della mano' è 'Carpo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARPO
Come completare la definizione
- Definizione: Lo formano alcune ossa della mano
- Risposta: CARPO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: C____
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Perché la soluzione è Carpo? Il carpo è una serie di ossa che si trovano nella parte superiore della mano, tra l’avambraccio e le dita. Queste ossa formano una struttura articolata e resistente, fondamentale per il movimento e la flessibilità della mano stessa. La loro disposizione consente di compiere movimenti complessi come afferrare e manipolare oggetti. La presenza del carpo permette anche di assorbire gli shock derivanti dall’utilizzo quotidiano della mano, contribuendo a mantenerne la funzionalità.
Lo formano alcune ossa della mano: schema e soluzione enigmistica
La soluzione associata alla definizione "Lo formano alcune ossa della mano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carpo'.
Schemi utili per Carpo
- Schema parole: 5
- La soluzione inizia con C
- La soluzione finisce con O
- Schema iniziale: C____
- Schema finale: _ARPO
Le 5 lettere della soluzione Carpo
La soluzione 'Carpo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo formano alcune ossa della mano". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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