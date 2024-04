La Soluzione ♚ Lo formano le Azzorre La definizione e la soluzione di 10 lettere: Lo formano le Azzorre. ARCIPELAGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo formano le azzorre: Un arcipelago, che letteralmente significa "mare principale", dal greco arkh-(i)- (principale) e pelagos (mare) è un gruppo di isole riunite sotto la stessa denominazione. Sostantivo Significato e Curiosità su: Un arcipelago, che letteralmente significa "mare principale", dal greco arkh-(i)- (principale) e pelagos (mare) è un gruppo di isole riunite sotto la stessa denominazione. arcipelago ( approfondimento) m (pl.: arcipelaghi) (geografia) gruppo di isole poco distanti tra loro L'arcipelago delle Cicladi si compone di più di 220 isole

L'arcipelago del Giappone è formato da più di 3000 isole (per estensione) insieme di cose simili tra loro (senso figurato) complesso di fatti attinenti tra loro Sillabazione ar | ci | pè | la | go Pronuncia IPA: /arti'plago/ Etimologia / Derivazione dal Mar Egeo (greco apa, arcipelago), che significa letteralmente "mare principale", dal greco arkh-(i)-, principale, e pelagos, mare Altre Definizioni con arcipelago; formano; azzorre; Gruppo di terre emerse; Un insieme in acqua; È propria delle rette che formano angoli retti; Formano le spazzole; Formano gli arcipelaghi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo formano le Azzorre

ARCIPELAGO

A

R

C

I

P

E

L

A

G

O

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Lo formano le Azzorre' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.