Lo formano i dimostranti tenendosi per mano nei cruciverba: la soluzione è Cordone

CORDONE

Curiosità e Significato di Cordone

Perché la soluzione è Cordone? Il termine cordone indica una lunga striscia di tessuto, corda o materiale simile, spesso usata per legare, decorare o creare collegamenti. Nell'immaginario comune, può rappresentare anche un gruppo di persone unite, come dimostrato dall’esempio dei dimostranti che si tengono per mano formando un cordone. È un modo figurato per descrivere un insieme compatto e unito, simbolo di solidarietà e ordine.

Come si scrive la soluzione Cordone

Hai trovato la definizione "Lo formano i dimostranti tenendosi per mano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

