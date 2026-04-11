Quindici minuti ne formano un quarto

Home / Soluzioni Cruciverba / Quindici minuti ne formano un quarto

La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Quindici minuti ne formano un quarto' è 'Ora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORA

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quindici minuti ne formano un quarto". La risposta di 3 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Quindici minuti ne formano un quarto nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Ora

La definizione "Quindici minuti ne formano un quarto" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quindici minuti ne formano un quarto" conferma che la soluzione 'Ora' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Ora

O Otranto R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quindici minuti ne formano un quarto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ora' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Intervallo di tempo che dura 60 minutiFa parte di un recentissimo passatoNon la vede proprio chi la guarda più spessoNe formano uno due scarpeI letti che ne formano unoSe ne può passare un brutto quartoNe formano uno Ficarra e PiconeL Iliade ne racconta l assedio