La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Si attende quello finale' è 'Esito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESITO

Curiosità e Significato di Esito

Hai risolto il cruciverba con Esito? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Esito.

Perché la soluzione è Esito? Esito indica il risultato o la conclusione di un evento o di un procedimento. Può riferirsi a un esito positivo, come il successo, o a uno negativo, come una sconfitta. È il termine che si usa per definire ciò che si ottiene alla fine di una determinata situazione, aiutando a capire come si è concluso qualcosa. Insomma, l'esito è ciò che si conosce solo alla fine di un percorso.

Come si scrive la soluzione Esito

Hai davanti la definizione "Si attende quello finale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

S Savona

I Imola

T Torino

O Otranto

