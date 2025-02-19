Contiene un nucleo

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Contiene un nucleo' è 'Atomo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ATOMO

Perché la soluzione è Atomo? Un atomo è la più piccola unità di un elemento chimico che conserva le caratteristiche di quest’ultimo. Essi sono costituiti da un nucleo centrale, formato da protoni e neutroni, circondato da elettroni che si muovono nello spazio circostante. La presenza di un nucleo definisce la struttura dell’atomo e ne determina le proprietà chimiche e fisiche. La configurazione del nucleo e degli elettroni influisce sul comportamento degli atomi nelle reazioni chimiche e nelle interazioni con altri elementi.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Contiene un nucleo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Contiene un nucleo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Atomo

In presenza della definizione "Contiene un nucleo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Contiene un nucleo" conferma che la soluzione 'Atomo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Atomo

A Ancona T Torino O Otranto M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Contiene un nucleo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Atomo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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