ATOMO

Curiosità e Significato di Atomo

Vuoi sapere di più su Atomo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Atomo.

Perché la soluzione è Atomo? L'atomo è la più piccola unità di un elemento chimico, così minuta da essere invisibile a occhio nudo. È costituito da un nucleo centrale, con protoni e neutroni, circondato da elettroni in movimento. La sua scoperta ha rivoluzionato la scienza, permettendo di capire la materia a livello fondamentale. Insomma, l’atomo è il mattoncino base di tutto ciò che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Atomo

Stai cercando la risposta alla definizione "È infinitamente piccolo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

O Otranto

M Milano

O Otranto

