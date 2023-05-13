Hanno un nucleo

SOLUZIONE: ATOMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Hanno un nucleo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Hanno un nucleo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Atomi? Gli atomi sono le unità fondamentali di tutti gli elementi chimici, composti da un centro centrale chiamato nucleo. Questo nucleo contiene particelle subatomiche come protoni e neutroni, che danno stabilità e caratteristiche specifiche all’atomo. Intorno al nucleo si trovano gli elettroni, che si muovono in orbite o aree di probabilità. La presenza del nucleo è alla base della struttura e del comportamento degli atomi in natura.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Hanno un nucleo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Hanno un nucleo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Atomi:

A Ancona T Torino O Otranto M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Hanno un nucleo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

