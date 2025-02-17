Le fanno anche i serpenti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le fanno anche i serpenti' è 'Uova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UOVA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le fanno anche i serpenti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le fanno anche i serpenti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Uova? Le uova sono prodotti biologici deposti da numerosi animali, tra cui uccelli e rettili. La loro forma, spesso ovalizzata, ricorda quella di alcuni oggetti che i serpenti possono ingoiare o trasportare. La loro funzione principale è quella di fornire nutrimento e garantire la riproduzione di molte specie. Le uova sono anche simbolo di fertilità e rinascita in molte culture. Si trovano facilmente in natura e sono utilizzate in cucina di tutto il mondo.

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Le fanno anche i serpenti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Uova

La soluzione associata alla definizione "Le fanno anche i serpenti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le fanno anche i serpenti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Uova:

U Udine O Otranto V Venezia A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le fanno anche i serpenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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