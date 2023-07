Indumento che si butta sulle spalle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indumento che si butta sulle spalle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCIALLE

Significato/Curiosità : Indumento che si butta sulle spalle

Lo scialle è un indumento che viene gettato o avvolto sulle spalle per fornire calore, protezione o per ragioni estetiche. È generalmente realizzato in tessuti leggeri, come la lana, la seta o il cotone, e può presentare una vasta gamma di colori, disegni e decorazioni. Lo scialle può essere indossato da uomini e donne ed è un accessorio versatile che si adatta a diverse occasioni. Può essere utilizzato per aggiungere un tocco elegante a un abito formale, per coprirsi dal freddo in una serata fresca o semplicemente per completare un look con un tocco di stile. Lo scialle è un indumento pratico e alla moda che offre comfort e stile in un unico capo.

Altre risposte alla domanda : Indumento che si butta sulle spalle : indumento; butta; sulle; spalle; Iconico indumento hipster: camicia; indumento per bambini; L indumento di chi attende un lieto evento; indumento che avvolge la parte inferiore del corpo; L indumento di un libro di Robert Bloch del 1947; Ogni artista che debutta sogna d essere quello nascente; È sempre pronto a butta rsi in acqua; Si butta in appositi contenitori; butta ti giù con il piccone; Fatta la barba si butta ; La M sulle magliette; sulle sue fiancate sono disegnate scene della vita di santa Rosalia; Antica tassa romana sulle eredità: hereditatum; E l sulle gote tue cantava Lucio Battisti; Un dipinto sulle case; Un riparo alle spalle ; L angelo che guarda le spalle ; Ossa delle spalle ; Lo portano sulle spalle gli alpinisti; Proteggersi le spalle ;

Cerca altre Definizioni